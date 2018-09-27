Российские стратегические ракетоносцы выполнили роль контрольных целей в рамках тренировки сил ПВО семи стран СНГ

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, имитировавшие самолеты-нарушители госграницы, условно уничтожены на тренировке сил ПВО стран СНГ, сообщает в четверг пресс-служба Минобороны РФ.
27 сентября проводится тренировка в рамках объединенной системы ПВО с участием сил и средств семи стран Содружества - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
"Три стратегических ракетоносца Ту-160, Ту-95МС и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России рано утром осуществили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы", - сообщили в военном ведомстве.
Ракетоносцы в рамках тренировки стали контрольными целями для дежурных сил ПВО Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также для Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов России.
По данным Минобороны, дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также Белоруссии и Казахстана "своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы".
"С военных аэродромов России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей", - добавили в Минобороны.
Всего в воздух было поднято до 100 самолетов вооруженных сил привлекаемых к тренировке государств-участников СНГ.
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