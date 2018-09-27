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Дальнее зарубежье 27.09.2018 13:33

Ким Чен Ын рассказал в письме Трампу о желании завершить денуклеариазацию и сфокусироваться на развитии экономики

Лидер КНДР Ким Чен Ын в очередном письме американскому президенту Дональду Трампу рассказал о намерении завершить процесс денуклеаризации и сосредоточить внимание на экономическом развитии Северной Кореи, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление южнокорейского премьера Ли Нак Ёна.

"Намерение Ким Чен Ына - достичь денуклеаризации, чтобы он смог сконцентрироваться на экономическом развитии, было передано президенту США Дональду Трампу и миру через президента Мун Чжэ Ина", - заявил Ли Нак Ён.

По его мнению, в настоящее время представилась "историческая возможность" для достижения мира на Корейском полуострове, и важно ею воспользоваться.

"Я интуитивно понимаю, что на Корейском полуострове идет прогресс в новой истории к мирному будущему. Мы должны не упустить эту историческую возможность и должны ею воспользоваться. Я надеюсь, что лидеры всего мира присоединятся к нам в том, чтобы воспользоваться этой возможностью", - добавил глава южнокорейского правительства.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал Д.Трампу очередное письмо Ким Чен Ына в ходе их встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

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Тэги: КНДР, КИМ, ТРАМП, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]