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СНГ 27.09.2018 13:43

Кудрин отмечает высокий уровень бедности в РФ

Уровень бедности в России остаётся высоким, хотя в этом году впервые за четыре года ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Уровень бедности остаётся высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума", - сказал А.Кудрин на заседании Госдумы в четверг.

При этом, по его словам, "в этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за 8 месяцев они выросли на 2,6%" (суммарно до этого за последние четыре года они снизились на 11%).

"Реальный рост размера пенсий в прошлом году был положительный, 3,6% после двухлетнего периода, когда доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В первые семь месяцев (текущего года) также видим рост реальных доходов пенсионеров", - сказал А.Кудрин.

Также, по его словам, "в прошлом году произошел положительный разворот в российской экономике, начали набирать темпы роста".

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Тэги: РОССИЯ, КУДРИН, НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]