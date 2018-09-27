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СНГ 27.09.2018 12:05

Летчики стран СНГ на учениях выполнили перехват стратосферных целей

Летчики стран - участниц СНГ на истребителях Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 перехватили стратосферные цели, которые имитировали российские перехватчики МиГ-31, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, в рамках учений в воздух было поднято до 100 самолетов вооруженных сил семи стран Содружества независимых государств. В ведомстве уточнили, что для участия в тренировке на оперативные аэродромы Западного и Центрального военных округов РФ также осуществили перелеты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"После дозаправки топливом самолеты А-50 вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе, где экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, казахстанских и белорусских истребителей Су-27 и МиГ-29, МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31", - сообщили в ведомстве.

А-50 находились в воздухе более пяти часов на высотах от 9 до 10 км и осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

В проверке боевой готовности дежурных сил ПВО, которая проходит в четверг, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск от России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Управляют тренировкой Воздушно-космические силы РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, УЧЕНИЯ, ЛЕТЧИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]