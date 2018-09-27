Летчики стран СНГ на учениях выполнили перехват стратосферных целей

Летчики стран - участниц СНГ на истребителях Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 перехватили стратосферные цели, которые имитировали российские перехватчики МиГ-31, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, в рамках учений в воздух было поднято до 100 самолетов вооруженных сил семи стран Содружества независимых государств. В ведомстве уточнили, что для участия в тренировке на оперативные аэродромы Западного и Центрального военных округов РФ также осуществили перелеты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"После дозаправки топливом самолеты А-50 вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе, где экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, казахстанских и белорусских истребителей Су-27 и МиГ-29, МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31", - сообщили в ведомстве.

А-50 находились в воздухе более пяти часов на высотах от 9 до 10 км и осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

В проверке боевой готовности дежурных сил ПВО, которая проходит в четверг, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск от России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Управляют тренировкой Воздушно-космические силы РФ.