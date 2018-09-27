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Бизнес и законодательство 27.09.2018 12:06

Россия в 2019г начнет направлять в Азербайджан промышленные миссии для анализа возможностей совместного производства - Орешкин

Россия планирует с 2019 года направлять в Азербайджан промышленные миссии для налаживания двусторонних контактов, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Российская сторона планирует организовать промышленные миссии в Азербайджан. В состав миссий, которые предполагается начать в следующем году, будут входить представители промышленных предприятий", - сказал М.Орешкин в четверг в Баку на круглом столе, посвященном вопросам расширения энергетического сотрудничества, в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

По его словам, основной целью таких миссий будет "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МИССИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]