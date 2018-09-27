Россия в 2019г начнет направлять в Азербайджан промышленные миссии для анализа возможностей совместного производства - Орешкин

Россия планирует с 2019 года направлять в Азербайджан промышленные миссии для налаживания двусторонних контактов, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Российская сторона планирует организовать промышленные миссии в Азербайджан. В состав миссий, которые предполагается начать в следующем году, будут входить представители промышленных предприятий", - сказал М.Орешкин в четверг в Баку на круглом столе, посвященном вопросам расширения энергетического сотрудничества, в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума.
По его словам, основной целью таких миссий будет "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".
Б.Рустамбеков
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