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Транспорт и связь 27.09.2018 12:13

Азербайджан рассчитывает на доход в размере $400 млн от эксплуатации спутника Azerspace-2

Азербайджан рассчитывает получить доход в размере $400 млн от коммерческой эксплуатации телекоммуникационного спутника "Azerspace-2", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ОАО "Azerkosmos".

Как сообщалось, французская Airanespace в ночь на 26 сентября запустила на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" с помощью ракетоносителя Ariane-5. Запуск осуществлен с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

"Спутник Azerspace-2 будет эксплуатироваться 20 лет. По нашим оценкам, коммерческие доходы от эксплуатации спутника составят $400 млн", - отметил представитель Azerkosmos.

Начало коммерческой эксплуатации спутника запланировано на первый квартал 2019 года.

Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника "Azerspace-1".

ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.

Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника "Azerispace-2". Стоимость контракта составила $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника "Azerispace-2" осуществляется за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).

В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника "Azerspace-1" и низкоорбитального спутника за поверхностью земли "Azersky".

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Расходы на изготовление и запуск "Azerspace-1" составили $233 млн.

В декабре 2014 года "Azerkosmos" и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника "Azersky". Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

А.Азизов

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Тэги: СПУТНИК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДОХОДЫ


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