Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 24° 30 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 27.09.2018 12:22

20 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан

Ожесточенные столкновения произошли между палестинцами и израильскими военными в ночь на четверг на окраине города Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщило в четверг издание "Таймс оф Исраэл".

Палестинцы вышли на акцию протеста против входа израильских военных и еврейских паломников на территорию города. Военные направились туда для обеспечения безопасности в преддверие паломничества к гробнице Иосифа на окраине Наблуса, находящегося под контролем палестинской администрации.

Демонстранты бросали в израильских военнослужащих бутылки с зажигательной смесью, камни. Солдаты армии обороны Израиля в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. После столкновений около 1,5 тыс. еврейских паломников в итоге посетили святыню.

"Таймс оф Исраэл" отмечает, что еврейским паломникам позволено раз в месяц посещать святыню под охраной израильских военных. В ходе этих визитов палестинцы регулярно устраивают акции протеста и пытаются помешать израильтянам пройти к гробнице Иосифа, забрасывая их камнями и иногда бутылками с зажигательной смесью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, СТОЛКНОВЕНИЯ


Похожие новости


Два палестинца погибли в столкновениях на границе сектора Газа В результате столкновений в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан пострадали 15 человек Израильская полиция задержала в Восточном Иерусалиме более 50 палестинцев Более тысячи палестинских заключенных объявили голодовку в израильских тюрьмах Нетаньяху готов к переговорам с Аббасом, чтобы прекратить столкновения между израильтянами и палестинцами МИД РФ призывает Израиль и палестинцев не допустить нарастания конфронтации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]