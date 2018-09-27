20 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан

Ожесточенные столкновения произошли между палестинцами и израильскими военными в ночь на четверг на окраине города Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщило в четверг издание "Таймс оф Исраэл".
Палестинцы вышли на акцию протеста против входа израильских военных и еврейских паломников на территорию города. Военные направились туда для обеспечения безопасности в преддверие паломничества к гробнице Иосифа на окраине Наблуса, находящегося под контролем палестинской администрации.
Демонстранты бросали в израильских военнослужащих бутылки с зажигательной смесью, камни. Солдаты армии обороны Израиля в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и боевые патроны. После столкновений около 1,5 тыс. еврейских паломников в итоге посетили святыню.
"Таймс оф Исраэл" отмечает, что еврейским паломникам позволено раз в месяц посещать святыню под охраной израильских военных. В ходе этих визитов палестинцы регулярно устраивают акции протеста и пытаются помешать израильтянам пройти к гробнице Иосифа, забрасывая их камнями и иногда бутылками с зажигательной смесью.
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