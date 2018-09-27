Президент Казахстана обсудил с главой ВТО подготовку к проведению министерской конференции в Астане в 2020 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Астане в четверг обсудил с гендиректором Всемирной торговой организации Роберту Азеведу подготовку к 12-й министерской конференции ВТО, которая пройдет в казахстанской столице в 2020 году, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники встречи также обменялись мнениями о развитии торгово-экономического сотрудничества в условиях сложившейся ситуации в мире.
"Я рад вновь приветствовать вас в нашей столице. Мы помним оказанную вами активную поддержку Казахстану во время вступления в ВТО. Сегодня наша страна является активным членом организации, принято решение о проведении конференции в Астане в 2020 году. Мы приложим все усилия для того, чтобы организовать это мероприятие на должном уровне", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.
Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает основополагающие принципы ВТО в укреплении и расширении торгово-экономических отношений между странами.
Со своей стороны Р.Азеведу заявил об углублении сотрудничества между ВТО и Казахстаном.
"С момента нашей последней встречи в Женеве мы можем констатировать углубление сотрудничества между Казахстаном и ВТО. Ваша страна всегда была привержена принципам развития многосторонней торговой системы. Мы рады, что Казахстан выразил согласие на проведение министерской конференции в 2020 году. Это особенно важно в контексте происходящих сегодня событий в мире", - отметил гендиректор ВТО.
Р.Азеведу также остановился на возможных последствиях торгово-экономического конфликта между ведущими державами мира для остальных стран.
Казахстан присоединился к ВТО в 2015 году.
Конференция на уровне министров является верховным директивным органом ВТО, она проводится, по меньшей мере, раз в два года. Предыдущая конференция министров состоялась в декабре 2017 года в Буэнос-Айресе.
Всемирная торговая организация (ВТО) - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), образована 1 января 1995 года.
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