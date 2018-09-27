Представители двух Корей проведут встречу в миссии связи в северокорейском Кэсоне

Высокопоставленные представители Южной и Северной Кореи проведут переговоры в миссии связи двух корейских государства, открытой ранее в городе Кэсон на территории КНДР, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Встреча между заместителем южнокорейского министра по делам объединения Чун Хэ Соном и его северокорейским коллегой Чон Чжон Су запланирована на пятницу, 28 сентября.

Отделение миссии было открыто 14 сентября в Кэсоне. Тогда стороны согласились, что еженедельно будут проводить встречи в этом офисе.

Во время церемонии открытия южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн заявила, что "с сегодняшнего дня Юг и Север Кореи имеет прямую связь 24 часа в сутки 365 дней в году по вопросам развития межкорейских отношений, мира и процветания на Корейском полуострове".

Первые переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР состоялись в день открытия миссии. Следующие должны были пройти через неделю, однако были отменены из-за межкорейского саммита.