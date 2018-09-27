Баку и Москва подпишут соглашение о торговом судоходстве – глава Минтранса Азербайджана

Баку и Москва планируют подписать два новых документа для сотрудничества в сфере морского транспорта, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

«Между Азербайджаном и Россией создана необходимая нормативно-правовая база, подписаны межправительственные соглашения по автомобильному, железнодорожному и воздушному транспорту. Сейчас рассматриваются проекты соглашений по торговому судоходству и «О правилах и условиях плавания азербайджанских судов по внутренним водным путям России», - сказал Р.Гулузаде на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

Р.Гулузаде также выразил надежду на скорейшее завершение строительства нового автомобильного моста через пограничную реку Самур. "Реализация данного проекта будет способствовать увеличению перевозки пассажиров и грузов между нашими странами", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, 18 октября 2017 года на российско-азербайджанской границе в Дагестане торжественная церемония закладки памятного камня на месте строительства автомоста через реку Самур, который объединит Россию и Азербайджан. Длина моста составит 325 метров, ширина - 17 метров. Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Строительство моста будет контролировать Россия. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Стоимость строительства моста составляет 1,2 млрд рублей, его возведение будет профинансировано Россией и Азербайджаном из расчета "пятьдесят на пятьдесят".

Ввод в строй моста планируется в первом квартале 2019 года.

Н.Аббасова