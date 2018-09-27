Генпрокуратура Армении не имеет сведений о местонахождении экс-главы Минобороны Арутюняна - глава ведомства

Генеральная прокуратура Армении не располагает данными о местонахождении экс-главы Минобороны страны Микаела Арутюняна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и объявленного в розыск в странах СНГ, заявил в четверг глава армянского надзорного ведомства Артур Давтян.

"На данный момент нет информации о выявлении М.Арутюняна в какой-либо стране", - сказал А.Давтян журналистам.

Он также отметил, что ведется проверка по вопросу гражданства М.Арутюняна.

М.Арутюнян обвиняется по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, когда участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Как сообщалось, Специальная следственная служба Армении направила запрос в Москву с целью проверить обстоятельства получения М.Арутюняном российского гражданства.

Ранее в полиции Армении "Интерфаксу" заявили, что получили уведомление о снятии с розыска на территории РФ экс-министра обороны М.Арутюняна.