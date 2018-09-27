Президент Грузии помиловал более 100 осужденных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал очередной акт о помиловании, который коснулся 111 осужденных, сообщил в четверг на брифинге председатель действующей при президенте комиссии по помилованию Звиад Коридзе.
По словам З.Коридзе, 42 человека из числа помилованных покинут места заключения в четверг. Среди них один несовершеннолетний и три женщины.
"69 лицам сокращен срок отбывания наказания", - сказал председатель комиссии, уточнив, что в это число входят четыре женщины и шесть несовершеннолетних.
Ранее на этой неделе грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" обратилось к президенту Грузии с просьбой помиловать находящегося в заключении бывшего главу МВД, экс-премьера страны Вано Мерабишвили. Г.Маргвелашвили пока не прокомментировал просьбу оппозиционеров. Ранее президент Грузии неоднократно заявлял, что пока не видит оснований для помилования В.Мерабишвили.
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