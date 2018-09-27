Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 24° 30 Сен 18° 27°

Регион 27.09.2018 12:54

Президент Грузии помиловал более 100 осужденных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал очередной акт о помиловании, который коснулся 111 осужденных, сообщил в четверг на брифинге председатель действующей при президенте комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По словам З.Коридзе, 42 человека из числа помилованных покинут места заключения в четверг. Среди них один несовершеннолетний и три женщины.

"69 лицам сокращен срок отбывания наказания", - сказал председатель комиссии, уточнив, что в это число входят четыре женщины и шесть несовершеннолетних.

Ранее на этой неделе грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" обратилось к президенту Грузии с просьбой помиловать находящегося в заключении бывшего главу МВД, экс-премьера страны Вано Мерабишвили. Г.Маргвелашвили пока не прокомментировал просьбу оппозиционеров. Ранее президент Грузии неоднократно заявлял, что пока не видит оснований для помилования В.Мерабишвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОСУЖДЕННЫЕ, ПОМИЛОВАНИЕ


Похожие новости


ЦИК Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты Президент Грузии назвал РФ главной опасностью для страны Правящая "Грузинская мечта" решила поддержать Зурабишвили на октябрьских выборах президента Маргвелашвили отказался участвовать в выборах президента Грузии Началась кампания по выборам президента Грузии, на пост уже претендуют 16 человек Правящая партия Грузии решила не выдвигать кандидата на президентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]