Латвия планирует обнародовать документы КГБ в этом году

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в четверг для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.
Планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках.
Центру документирования последствий тоталитаризма планируется поручить до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.
С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.
В окончательном чтении Сейм может рассмотреть этот законопроект 4 октября.
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