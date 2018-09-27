Латвия планирует обнародовать документы КГБ в этом году

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в четверг для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.

Планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках.

Центру документирования последствий тоталитаризма планируется поручить до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

В окончательном чтении Сейм может рассмотреть этот законопроект 4 октября.