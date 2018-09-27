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Дальнее зарубежье 27.09.2018 15:15

Латвия планирует обнародовать документы КГБ в этом году

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в четверг для рассмотрения в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.

Планируется опубликовать агентурные картотеки, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках.

Центру документирования последствий тоталитаризма планируется поручить до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

В окончательном чтении Сейм может рассмотреть этот законопроект 4 октября.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КГБ, ДОКУМЕНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]