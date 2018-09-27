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Транспорт и связь 27.09.2018 13:14

АЖД в начале 2019г начнет реконструкцию железной дороги от Баку до границы с РФ

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) планирует привлечь кредит от Азиатского банка развития и Французского агентства развития (ФАР) на реконструкцию железной дороги Баку–Ялама (граница с Россией), заявил глава общества Джавид Гурбанов журналистам в четверг.

«Мы ожидаем выделения кредита от АБР и ФАР на проект реконструкции железной дороги Баку-Ялама. Тендерная документация уже находится на стадии подписания. Работы по реконструкции начнутся, скорее всего, с нового года», - отметил Дж.Гурбанов.

Реализация данного проекта позволит полностью обновить весь железнодорожный путь от Баку до Яламы, протяженностью в 200 км.

Кроме того, по словам Дж.Гурбанова, АЖД планирует осуществить реконструкцию железной дороги Баку-Астара (граница с Ираном) протяженностью 313 км.

«В рамках реализации проекта уже завершен процесс выбора стрелочного перевода. Участок железной дороги на территории Лянкаранского района, проходящий по морскому побережью, планируется перенести в сторону. Это необходимо с учетом планов правительства по развития туризма в этой зоне и расширению доступа граждан к берегу моря», - отметил Дж.Гурбанов.

Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует привлечь кредиты на общую сумму $325 млн от АБР и от Французского агентство развития на оздоровление деятельности АЖД и на железную дорогу Баку-Ялама.

Железная дорога Баку-Ялама является частью транспортного коридора "Север-Юг". С учетом ожиданий перевозки по данному коридору больших объемов грузов правительство Азербайджана приняло решение осуществить реконструкцию железных дорог Баку-Ялама и Баку-Астара (граница с Ираном).

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: АЖД, КРЕДИТ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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