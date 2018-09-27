Правительство Индии приняло окончательное решение о приобретении С-400 - СМИ

Индия приняла окончательное решение подписать с Россией контракт о приобретении "пяти современных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщила газета "Таймс оф Индиа", ссылаясь на источник в правительстве.

Такое решение было принято в среду на заседание комитета кабинета министров по безопасности, проходившее под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Официально об этом решении правительства Индии пока еще не объявлено.

СМИ Индии отмечают, что контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" может быть подписан в ходе предстоящего 4-5 октября визита президента России в Индию.

При этом подчеркивается, что Индия пошла на заключение контракта, несмотря на угрозу финансовых санкций США, которые на прошлой неделе были введены против Китая за покупку аналогичных систем у России.

18 сентября министр обороны Индии Нирмала Ситараман сообщила, что переговоры о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" вышли на завершающий этап.

Как сообщалось, межправительственное соглашение о поставке в Индию С-400 "Триумф" было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен. По словам замглавы ФСВТС России Владимира Дрожжова, речь идет о поставках пяти полков С-400. Индийские СМИ в 2017 году сообщали, что сумма обсуждаемого контракта - $5,5 млрд за пять полковых комплектов.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что контракт с Индией на поставку С-400 может быть подписан до конца 2018 года: согласованы все технические аспекты, осталось договориться о цене.

В апреле замдиректора ФСВТС России В.Дрожжов заявил, что Индия высказала пожелание снизить цену на поставку систем С-400, Рособоронэкспорт занимается этим вопросом. "Вопрос возможности снижения стоимости С-400 обсуждался на встрече с министром обороны Индии во время её визита в Москву в начале апреля", - отметил он.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.