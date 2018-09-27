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Транспорт и связь 27.09.2018 13:17

Аэропорт Туниса Энфида возобновил прием и отправление рейсов

Тунисский аэропорт Энфида-Хаммамет в четверг возобновил работу в штатном режиме после завершения ремонта здания, рейсы осуществляются согласно расписанию, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На 27-28 сентября назначены российские рейсы авиакомпаний Azur Air (Домодедово), "России" (Внуково) и Royal Flight (Шереметьево).

Проливные дожди, которые прошли на прошлой неделе, стали причиной нарушения графика работы аэропорта Энфида-Хаммамет. У здания аэропорта из-за затопления обрушилась большая часть крыши.

На время ремонта работа воздушной гавани была приостановлена, из-за чего авиакомпании и туроператоры были вынуждены переносить прилеты и вылеты в аэропорт Монастир. Перенос рейсов, в свою очередь, потребовал согласования нового времени вылетов и привел к задержкам у многих авиакомпаний, в том числе, российских.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]