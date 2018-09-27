Аэропорт Туниса Энфида возобновил прием и отправление рейсов

Тунисский аэропорт Энфида-Хаммамет в четверг возобновил работу в штатном режиме после завершения ремонта здания, рейсы осуществляются согласно расписанию, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
На 27-28 сентября назначены российские рейсы авиакомпаний Azur Air (Домодедово), "России" (Внуково) и Royal Flight (Шереметьево).
Проливные дожди, которые прошли на прошлой неделе, стали причиной нарушения графика работы аэропорта Энфида-Хаммамет. У здания аэропорта из-за затопления обрушилась большая часть крыши.
На время ремонта работа воздушной гавани была приостановлена, из-за чего авиакомпании и туроператоры были вынуждены переносить прилеты и вылеты в аэропорт Монастир. Перенос рейсов, в свою очередь, потребовал согласования нового времени вылетов и привел к задержкам у многих авиакомпаний, в том числе, российских.
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