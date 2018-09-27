Военная база США в Польше не будет способствовать стабильности в регионе - МИД Белоруссии

В Минске следят за ситуацией с возможным созданием американской военной базы в Польше, считают, что это не поспособствует стабильности в регионе.

"Мы следим за этой ситуацией. Разумеется, в зависимости от ее развития будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске в четверг.

В Минске убеждены, что "безопасность неделима, не может быть достигнута путем накачивания мускул".

"В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил - это игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий", - отметил А.Глаз.

"Подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе", - подчеркнул пресс-секретарь.