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СНГ 27.09.2018 15:00

Военная база США в Польше не будет способствовать стабильности в регионе - МИД Белоруссии

В Минске следят за ситуацией с возможным созданием американской военной базы в Польше, считают, что это не поспособствует стабильности в регионе.

"Мы следим за этой ситуацией. Разумеется, в зависимости от ее развития будем вынуждены определенным образом адаптировать наши подходы в соответствующих областях", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в Минске в четверг.

В Минске убеждены, что "безопасность неделима, не может быть достигнута путем накачивания мускул".

"В мире современных технологий, в том числе в военной сфере, перетягивание на свою территорию дополнительных иностранных военных объектов и сил - это игра с нулевым результатом. Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и стран-соседей, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий", - отметил А.Глаз.

"Подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, США, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]