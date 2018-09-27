Россия выступает за ускорение соединения железных дорог Азербайджана и Ирана для увеличения грузоперевозок по МТК Север-Юг - Левитин

Помощник президента России Игорь Левитин призвал Азербайджан и Иран ускорить процесс соединения своих железных дорог для увеличения грузоперевозок по транспортному коридору Север–Юг.

"Грузовые автомобили все больше забирают грузы у железных дорог. Поэтому, на мой взгляд, необходимо быстрее решать вопрос соединения железных дорог Ирана и Азербайджана, потому что коридор (Север – Юг) не может работать по частям", – сказал И.Левитин на круглом столе "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок", проходящем в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума в четверг в Баку.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

А.Азизов