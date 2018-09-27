По афганскому городу Газни совершен ракетный удар во время визита президента страны - СМИ

Две ракеты ударили по афганскому городу Газни, когда там находился президент страны Мохаммад Ашраф Гани и ряд членов правительства, сообщает в четверг агентство Pajhwok.

Телеканал "ТОЛО Ньюс" сообщает, что речь идет о трех ракетах. Он отмечает, что в городе президент находился, чтобы обсудить с местными властями ситуацию с безопасностью.

Источник в органах безопасности рассказал Pajhwok, что в результате ракетного удара никто не пострадал.

По данным агентства, одна из ракет упала вблизи резиденции губернатора провинции Газни, в то время как у губернатора проходило совещание с участием афганского президента.

Еще одна ракета упала на дороге Кабул-Кандагар на окраине города Газни.

Афганские СМИ не уточняют, кто провел ракетный удар.