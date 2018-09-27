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Регион 27.09.2018 13:28

В Турции задержали пятерых подозреваемых в связях с ИГ

Правоохранительные органы Турции задержали пятерых человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство", сообщает в четверг агентство "Анадолу".

Операция по задержанию прошла в провинции Эскишехир на северо-западе страны, рассказали источники газеты.

Также в четверг власти провинции Тунджели на востоке страны сообщили о нейтрализации двух боевиков, планировавших теракты. Турецкие СМИ часто используют термин "нейтрализация", чтобы сообщить, что террористы были убиты или сдались властям.

Агентство не указывает, к какой именно группировке относятся террористы, но пишет, что в провинции ведется активная борьба с членами "Рабочей партии Курдистана" (PKK), которая в Турции считается террористической организацией.

Также турецкие военные сообщили, что в среду нанесли удары по целям на севере Ирака в рамках операции против PKK. В результате ударов были разрушены укрытия и боевые позиции PKK.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]