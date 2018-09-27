В Турции задержали пятерых подозреваемых в связях с ИГ

Правоохранительные органы Турции задержали пятерых человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство", сообщает в четверг агентство "Анадолу".

Операция по задержанию прошла в провинции Эскишехир на северо-западе страны, рассказали источники газеты.

Также в четверг власти провинции Тунджели на востоке страны сообщили о нейтрализации двух боевиков, планировавших теракты. Турецкие СМИ часто используют термин "нейтрализация", чтобы сообщить, что террористы были убиты или сдались властям.

Агентство не указывает, к какой именно группировке относятся террористы, но пишет, что в провинции ведется активная борьба с членами "Рабочей партии Курдистана" (PKK), которая в Турции считается террористической организацией.

Также турецкие военные сообщили, что в среду нанесли удары по целям на севере Ирака в рамках операции против PKK. В результате ударов были разрушены укрытия и боевые позиции PKK.