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СНГ 27.09.2018 13:48

Мосгорсуд проверит законность ареста племянника Тельмана Исмаилова

Защита обжаловала арест племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступила апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов З.Марданова, на постановление суда от 20 сентября, которым в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей до 17 ноября", - сказала Ю.Царева в четверг.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

Басманный суд Москвы 20 сентября арестовал З.Марданова. Также суд арестовал на два месяца ещё одного фигуранта дела о похищении А.Руссо - бывшего водителя Т.Исмаилова Владимира Гусакова. Ему ещё не предъявлено обвинение.

Ранее адвокат В.Гусакова Максим Доброхвалов сообщил "Интерфаксу", что обжаловал арест своего подзащитного.

З.Марданову и В.Гусакову инкриминируется ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого). Если их вина будет доказана, фигурантам может грозить наказание от 5 до 12 лет заключения.

В свою очередь адвокат племянника бизнесмена Алексей Смирнов заявил, что если следствие не окончится к 1 февраля 2019 года, то суд должен будет освободить З.Марданова, поскольку истечет срок давности по этому преступлению.

Адвокат Т.Исмаилова Марина Русакова сообщила "Интерфаксу", что бизнесмен фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено. По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Т.Исмаилов с целью склонения А.Руссо к совместной концертной деятельности организовал через племянника похищение артиста. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - сказала адвокат.

Т.Исмаилов ранее был заочно арестован по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.

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Тэги: РОССИЯ, ПОХИЩЕНИЕ, АРЕСТ, ЗАКОННОСТЬ


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