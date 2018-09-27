Две трети владельцев смартфонов пользуются ими, чтобы уклоняться от общения с людьми, а половина пользователей ежедневно с помощью гаджетов "убивает время", выяснила в ходе опроса "Лаборатория Касперского".
"Как показало исследование "Лаборатории Касперского", две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения с другими людьми. А 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своём смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Лаборатории Касперского".
В компании отметили, что боязнь излишней социализации проявляется и в том, что люди всё чаще решают различные бытовые задачи с помощью мобильных приложений и веб-сервисов.
"Помимо этого, мобильное устройство остаётся "лучшим другом человека", даже когда оно не требуется для решения каких-либо задач. К примеру, 50% российских владельцев цифровых гаджетов ежедневно используют их, чтобы убить время. А 47% респондентов каждый день обращаются к своим смартфонам, планшетам и ноутбукам, как к источникам развлечения, добавили в пресс-службе.
По данным экспертов, 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства, 32% полагают, что им гораздо сложнее будет заказать такси или оформить доставку покупок, а 8% переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.
Также согласно опросу, треть россиян предпочитают получать определённые услуги (например, заказывать такси или еду, узнавать, как добраться до определённого места) и даже взаимодействовать с кем-то именно с помощью своего гаджета.
Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Украина предлагает Азербайджану совместное производство высокоточного вооружения
АЖД до конца 2018г запустит скоростной поезд из Баку до Гянджи
Ж/д Казвин-Решт будет готова к вводу в строй в I квартале 2019 года
Россия выступает за ускорение соединения железных дорог Азербайджана и Ирана для увеличения грузоперевозок по МТК Север-Юг - Левитин
McDonald`s откажется от использования искусственных ингредиентов в популярных бургерах
Президенты Азербайджана, РФ и Монголии вместе смотрят соревнования на чемпионате мира по дзюдо в Баку
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»