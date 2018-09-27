Две трети владельцев смартфонов пользуются ими, чтобы уклоняться от общения с людьми, а половина пользователей ежедневно с помощью гаджетов "убивает время", выяснила в ходе опроса "Лаборатория Касперского".

"Как показало исследование "Лаборатории Касперского", две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения с другими людьми. А 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своём смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

В компании отметили, что боязнь излишней социализации проявляется и в том, что люди всё чаще решают различные бытовые задачи с помощью мобильных приложений и веб-сервисов.

"Помимо этого, мобильное устройство остаётся "лучшим другом человека", даже когда оно не требуется для решения каких-либо задач. К примеру, 50% российских владельцев цифровых гаджетов ежедневно используют их, чтобы убить время. А 47% респондентов каждый день обращаются к своим смартфонам, планшетам и ноутбукам, как к источникам развлечения, добавили в пресс-службе.

По данным экспертов, 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства, 32% полагают, что им гораздо сложнее будет заказать такси или оформить доставку покупок, а 8% переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

Также согласно опросу, треть россиян предпочитают получать определённые услуги (например, заказывать такси или еду, узнавать, как добраться до определённого места) и даже взаимодействовать с кем-то именно с помощью своего гаджета.