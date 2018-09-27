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СНГ 27.09.2018 13:56

Смартфоны помогают россиянам избегать людей и "убивать время" - опрос

Две трети владельцев смартфонов пользуются ими, чтобы уклоняться от общения с людьми, а половина пользователей ежедневно с помощью гаджетов "убивает время", выяснила в ходе опроса "Лаборатория Касперского".

"Как показало исследование "Лаборатории Касперского", две трети (71%) владельцев цифровых гаджетов в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения с другими людьми. А 66% притворяются, что заняты чем-то важным на своём смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

В компании отметили, что боязнь излишней социализации проявляется и в том, что люди всё чаще решают различные бытовые задачи с помощью мобильных приложений и веб-сервисов.

"Помимо этого, мобильное устройство остаётся "лучшим другом человека", даже когда оно не требуется для решения каких-либо задач. К примеру, 50% российских владельцев цифровых гаджетов ежедневно используют их, чтобы убить время. А 47% респондентов каждый день обращаются к своим смартфонам, планшетам и ноутбукам, как к источникам развлечения, добавили в пресс-службе.

По данным экспертов, 30% респондентов беспокоятся, что не смогут развлечь себя, не имея цифрового устройства, 32% полагают, что им гораздо сложнее будет заказать такси или оформить доставку покупок, а 8% переживают, что не смогут сделать вид, что заняты, когда им не захочется с кем-то разговаривать.

Также согласно опросу, треть россиян предпочитают получать определённые услуги (например, заказывать такси или еду, узнавать, как добраться до определённого места) и даже взаимодействовать с кем-то именно с помощью своего гаджета.

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Тэги: РОССИЯ, СМАРТФОНЫ, ЗАНЯТИЯ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]