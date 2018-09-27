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СНГ 27.09.2018 15:46

Договор между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве открыл новые возможности для укрепления связей - Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Глава Российского государства высоко оценил уверенное движение Туркменистана по пути социально-экономического развития, заслуженный авторитет страны в Центральноазиатском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

Президент РФ подчеркнул, что российско-туркменистанские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

В.Путин с удовлетворением отметил, что "недавнее вступление в силу Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для расширения плодотворных двусторонних связей на всех направлениях, что, несомненно, отвечает общим интересам двух стран, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРМЕНИСТАН, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]