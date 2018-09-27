Договор между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве открыл новые возможности для укрепления связей - Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Глава Российского государства высоко оценил уверенное движение Туркменистана по пути социально-экономического развития, заслуженный авторитет страны в Центральноазиатском регионе и за его пределами", - говорится в сообщении.

Президент РФ подчеркнул, что российско-туркменистанские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

В.Путин с удовлетворением отметил, что "недавнее вступление в силу Договора между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для расширения плодотворных двусторонних связей на всех направлениях, что, несомненно, отвечает общим интересам двух стран, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", говорится в сообщении.