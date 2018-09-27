Третья Брюссельская международная конференция в поддержку Сирии пройдет в конце марта

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) объявила в четверг в Брюсселе об организации в последнюю неделю марта 2019 года третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона.
В коммюнике ЕВС говорится, что Европейский союз "продолжит мобилизацию всех имеющихся в его распоряжении политических и гуманитарных средств в поддержку сирийского народа, чтобы, наконец, достичь политического решения на основе переговоров и помочь создать условия для более светлого будущего для всех сирийцев".
Накануне об организации третьей Брюссельской конференции заявила в Нью-Йорке высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини на проходившей "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встрече высокого уровня по Сирии.
"Я хотела бы пригласить вас всех на третью Брюссельскую конференцию в последнюю неделю марта следующего года, ожидая, что к тому времени мы будем в состоянии организовать и мобилизовать международную и региональную поддержку политического процесса, который, надеюсь, уже будет идти", - сказала она.
В Брюсселе напоминают, что ЕС остается ведущим донором сирийцев в самой Сирии и соседних странах, и с момента начала конфликта он мобилизовал для них более 10,8 млрд евро в качестве гуманитарной, экономической, экономической и стабилизационной помощи.
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