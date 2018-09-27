Azerkosmos за 10 лет рассчитывает получить до $220 млн дохода от коммерческой деятельности спутника Azerspace-1

Доходы ОАО "Azerkosmos" от коммерческой деятельности первого национального телекоммуникационного спутника "Azerspace-1" за последующие 10 лет его эксплуатации составят $220 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
"Доходы Azerkosmos от эксплуатации емкостей спутника «Azerspace-1» с момента его запуска и до сих пор составили $80 млн. Доходы от его коммерческой эксплуатации в течение последующих 10 лет ожидаются на уровне $220 млн", - отметили в обществе.
При этом расходы на его изготовление и запуск составили $233 млн.
По данным "Azerkosmos", 80% ресурсов спутника "Azerspace-1" находятся в коммерческом пользовании. При этом за счет внешних рынков формируется 80% доходов компании от деятельности первого телекоммуникационного спутника Азербайджана и 98% доходов - от деятельности низкоорбитального спутника за поверхностью земли "Azersky".
"В настоящее время клиентская база Azerkosmos насчитывает свыше 100 частных и государственных компаний из около 25 стран мира. С момента начала эксплуатации спутника "Azersky", который обошелся в 157 млн евро, суммарные доходы Azerkosmos от его эксплуатации составили $24 млн ». –отметили в компании.
Как сообщалось, спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет. Спутник Azersky предназначен для использования в вопросах обеспечения национальной безопасности Азербайджана, обороны, экологии и защиты окружающей среды, при чрезвычайных ситуациях, в нефтегазовой сфере, мелиорации и водного хозяйства, туризме, транспорте и дорожного хозяйства, научных исследованиях.
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Н.Аббасова
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