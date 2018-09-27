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Дальнее зарубежье 27.09.2018 17:32

Президент Египта призвал Израиль к мирным переговорам с палестинцами

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси провел переговоры с премьер-министром Израиля, в ходе которых указал на важность мирных переговоров между Израилем и палестинцами, сообщают западные СМИ со ссылкой на канцелярию египетского президента.

"Президент указал на важность возобновления переговоров между двумя сторонами, палестинцами и израильтянами, чтобы достичь справедливого и всеобъемлющего решения, основанного на принципе двух государств, и соответствующего международным договоренностям", - говорится в заявлении канцелярии по итогам встречи.

Встреча лидеров прошла поздно вечером в среду в Нью-Йорке, где сейчас проходит Генассамблея ООН.

На полях ГА ООН также прошла встреча "ближневосточного квартета", в который входят США, ЕС, Россия и ООН. Участники встречи обсуждали перспективы мирных переговоров между Израилем и палестинцами и выразили обеспокоенность эскалацией в секторе Газа.

Израиль в 2014 году приостановил мирные переговоры с Палестинской национальной администрацией (ПНА), когда противоборствующие в прошлом палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС объявили о примирении и формировании единого правительства.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ИЗРАИЛЬ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]