Президент Египта призвал Израиль к мирным переговорам с палестинцами

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси провел переговоры с премьер-министром Израиля, в ходе которых указал на важность мирных переговоров между Израилем и палестинцами, сообщают западные СМИ со ссылкой на канцелярию египетского президента.

"Президент указал на важность возобновления переговоров между двумя сторонами, палестинцами и израильтянами, чтобы достичь справедливого и всеобъемлющего решения, основанного на принципе двух государств, и соответствующего международным договоренностям", - говорится в заявлении канцелярии по итогам встречи.

Встреча лидеров прошла поздно вечером в среду в Нью-Йорке, где сейчас проходит Генассамблея ООН.

На полях ГА ООН также прошла встреча "ближневосточного квартета", в который входят США, ЕС, Россия и ООН. Участники встречи обсуждали перспективы мирных переговоров между Израилем и палестинцами и выразили обеспокоенность эскалацией в секторе Газа.

Израиль в 2014 году приостановил мирные переговоры с Палестинской национальной администрацией (ПНА), когда противоборствующие в прошлом палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС объявили о примирении и формировании единого правительства.