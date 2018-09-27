Путин назвал достойным выступление сборной РФ по дзюдо на чемпионате мира в Баку

Российские дзюдоисты, достойно выступившие в командном первенстве чемпионата мира по дзюдо в Баку, имеют все шансы стать бронзовыми призерами, не смотря на поражение от французов в полуфинале, заявил в четверг президент России Владимир Путин в беседе с членами российской сборной в перерыве соревнований.
Глава государства назвал выступление россиян "очень достойным".
"У вас есть все шансы взять бронзовые медали", - сказал В.Путин на встрече со спортсменами. Он также отметил, что команда соперника сборной РФ является очень достойной командой.
В.Путин выразил убежденность в том, что настрой и уровень подготовки российской сборной "ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников".
Президент поблагодарил тренерский состав и сфотографировался со спортсменами и тренерами. "За вас! Выигрывайте!" - добавил В.Путин, обращаясь к членам российской сборной по дзюдо.
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