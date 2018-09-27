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Спорт 27.09.2018 14:59

Путин назвал достойным выступление сборной РФ по дзюдо на чемпионате мира в Баку

Российские дзюдоисты, достойно выступившие в командном первенстве чемпионата мира по дзюдо в Баку, имеют все шансы стать бронзовыми призерами, не смотря на поражение от французов в полуфинале, заявил в четверг президент России Владимир Путин в беседе с членами российской сборной в перерыве соревнований.

Глава государства назвал выступление россиян "очень достойным".

"У вас есть все шансы взять бронзовые медали", - сказал В.Путин на встрече со спортсменами. Он также отметил, что команда соперника сборной РФ является очень достойной командой.

В.Путин выразил убежденность в том, что настрой и уровень подготовки российской сборной "ничем не ниже, а, на мой взгляд, выше, чем у соперников".

Президент поблагодарил тренерский состав и сфотографировался со спортсменами и тренерами. "За вас! Выигрывайте!" - добавил В.Путин, обращаясь к членам российской сборной по дзюдо.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДЗЮДО, СБОРНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]