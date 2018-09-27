Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 19° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 24° 30 Сен 18° 27°

ТЭК 27.09.2018 15:10

Министр энергетики Швейцарии объявила об уходе в отставку

Министр окружающей среды, транспорта и энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард в четверг объявила, что в конце этого года покинет свой пост, сообщает местный портал "Локал".

"Я выполняла свою работу со всей своей душой, и я надеюсь, что выполнила ее хорошо", - заявила она. Министр также выразила благодарность всем, кто был рядом с ней на протяжении всей ее госслужбы.

"Пришло время дать место молодым", - добавила 55-летняя Д.Лойтхард на пресс-конференции.

Д.Лойтхард отметила, что уже давно решила, что объявит об отставке осенью. По ее словам, она очень "устала" после 12 лет работы в Федеральном совете.

Ее заявление последовало спустя несколько дней после того, как министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн сообщил, что в конце 2018-го года уйдет в отставку.

Д.Лойтхард работала в правительстве уже более 12 лет. Дважды за это время она занимала пост президента Швейцарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана совершит визит в Швейцарию и Лихтенштейн Министр финансов Швейцарии обсудит в Баку текущую экономическую ситуацию в Азербайджане Министр образования посетил ряд швейцарских вузов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]