Министр энергетики Швейцарии объявила об уходе в отставку

Министр окружающей среды, транспорта и энергетики Швейцарии Дорис Лойтхард в четверг объявила, что в конце этого года покинет свой пост, сообщает местный портал "Локал".
"Я выполняла свою работу со всей своей душой, и я надеюсь, что выполнила ее хорошо", - заявила она. Министр также выразила благодарность всем, кто был рядом с ней на протяжении всей ее госслужбы.
"Пришло время дать место молодым", - добавила 55-летняя Д.Лойтхард на пресс-конференции.
Д.Лойтхард отметила, что уже давно решила, что объявит об отставке осенью. По ее словам, она очень "устала" после 12 лет работы в Федеральном совете.
Ее заявление последовало спустя несколько дней после того, как министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн сообщил, что в конце 2018-го года уйдет в отставку.
Д.Лойтхард работала в правительстве уже более 12 лет. Дважды за это время она занимала пост президента Швейцарии.
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