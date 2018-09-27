Путин ждет от российских и азербайджанских компаний активной реализации проектов в Каспийском регионе

Лидеры России и Азербайджана рассчитывают, что компании обеих стран будут активно реализовывать перспективные проекты в Каспийском регионе, в том числе в сфере добычи нефти и газа.
"Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти и газа, экологии и, безусловно, биоресурсов", - сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на девятом межрегиональном российско-азербайджанском форуме в Баку.
В.Путин напомнил, что российские энергетические компании работают успешно на рынке Азербайджана.
В частности, глава государства упомянул работу компании "Роснефть" совместно с госкорпорацией Азербайджана, которая в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения.
"Около 4 млрд долларов инвестировал в энергетические проекты в Азербайджане ЛУКОЙЛ, а "Транснефть" - наша ведущая монополия по транспортировке нефти - обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что существуют хорошие возможности для углубления кооперации в автомобилестроении.
"Инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России сельхозобъектов. В их числе, например, тепличный комплекс в Нижегородской области, инвестиции составили более миллиарда рублей. А также совместное предприятие по выпуску продуктов питания в Краснодарском крае", - сказал глава государства.
По его словам, новые возможности для взаимовыгодной кооперации между государствами открыла и конвенция о статусе Каспийского моря. "Это, безусловно, прорывное решение", - сказал В.Путин.
Вместе с тем президент заметил, что еще многое предстоит сделать для полномасштабной имплементации этого соглашения.
"Безусловно, Там еще многое нужно сделать для того, чтобы все работало, чтобы добиться полномасштабной имплементации. Но уже состоявшееся подписание, состоявшийся документ уже создает нам хорошую базу для сотрудничества в Каспийском регионе", - сказал глава государства.
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