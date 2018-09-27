Путин отмечает рост поставок в РФ продукции азербайджанского АПК, осуществление инфраструктурных проектов

Россия и Азербайджан выстраивают отношения на взаимном уважении и поиске баланса интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его", - сказал В.Путин, выступая на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку.
Он напомнил, что в ходе переговоров лидеров в Сочи 1 сентября был подписан пакет документов и соглашений, которые создают дополнительную базу для дальнейшего строительства межгосударственных связей России и Азербайджана. В.Путин отметил, что на азербайджанском рынке действует порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более полутора миллиардов долларов.
"В 2017 году заметно - почти на 12% - выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию, это общий объем, так, на минуточку, полмиллиарда долларов. Наши партнеры проявляют повышенный интерес к этой сфере", - сказал В.Путин, заметив, что об этом свидетельствует участие более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной выставке в Москве в сентябре.
По словам президента РФ, Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. "В частности, идет создание международного транспортного коридора "Север-Юг" - это Иран, Азербайджан, Россия, который призван сблизить европейские и азиатские рынки", - напомнил глава государства.
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