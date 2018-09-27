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Наука и образование 27.09.2018 15:34

В РФ ценят интерес к русскому языку в Азербайджане - Путин

Россия высоко оценивает поддержку русского языка в Азербайджане со стороны властей и общества республики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Девятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме.

"Мы видим и высоко это оцениваем - интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, в муниципалитетах, городах", - сказал он, отметив, что в республике работает более 300 школ с преподаванием на русском языке.

При этом, как подчеркнул В.Путин, "самая главная база (поддержки русского языка) - в сердцах, в головах людей".

В целом, подчеркнул президент РФ, Россия и Азербайджан придают большое значение расширению гуманитарного сотрудничества, в том числе, растет число научных и студенческих обменов, разрабатываются совместные программы по подготовке высокопрофессиональных кадров . "Мы, безусловно, намерены всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, в культуре, в науке", - заключил российский лидер.

В.Путин также обратил внимание на развитие двусторонних контактов в области туризма. В частности, по его словам, планируется совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]