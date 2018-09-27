В РФ ценят интерес к русскому языку в Азербайджане - Путин

Россия высоко оценивает поддержку русского языка в Азербайджане со стороны властей и общества республики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Девятом российско-азербайджанском межрегиональном форуме.
"Мы видим и высоко это оцениваем - интерес к русскому языку. И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, в муниципалитетах, городах", - сказал он, отметив, что в республике работает более 300 школ с преподаванием на русском языке.
При этом, как подчеркнул В.Путин, "самая главная база (поддержки русского языка) - в сердцах, в головах людей".
В целом, подчеркнул президент РФ, Россия и Азербайджан придают большое значение расширению гуманитарного сотрудничества, в том числе, растет число научных и студенческих обменов, разрабатываются совместные программы по подготовке высокопрофессиональных кадров . "Мы, безусловно, намерены всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, в культуре, в науке", - заключил российский лидер.
В.Путин также обратил внимание на развитие двусторонних контактов в области туризма. В частности, по его словам, планируется совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию.
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