Инвесторы из Азербайджана строят на Ставрополье 3 санатория за 8 млрд рублей

Азербайджанские инвесторы осуществляют строительство в Ставропольском крае трех санаториев, суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются 8 млрд рублей, заявил глава региона Владимир Владимиров.

"Приходят в краевую туристскую отрасль и азербайджанские инвестиции. В 2016 году в Ессентуках построен санаторий «Источник» на 400 мест стоимостью более 1,5 млрд рублей. Сегодня в работе еще три площадки – реализуются проекты по строительству и реконструкции санатория в Железноводске (на 400 мест) и двух в Кисловодске (на 500 и на 600 мест). Общая стоимость объектов превышает 8 млрд рублей. Их завершение позволит увеличить, в том числе, турпоток из Азербайджана", - сказал В.Васильев в Баку на "круглом столе" по вопросам развития туризма

По его словам, сегодня ставропольские курорты в год принимают более 30 тысяч гостей из Азербайджана.

Глава края представил потенциал и перспективы развития отрасли. Ежегодно турпоток на Ставрополье прирастает, примерно, на 8-9%. В этом году он ожидается на уровне около 1,5 млн человек. "В 2020 году прогнозируется выход на уровень 2 миллионов человек в год. Этому будет способствовать, в том числе, расширение номерного фонда в санаториях Кавказских Минеральных Вод и гостиницах, который увеличивается ежегодно, примерно, на 1 тысячу мест. В этом году должны быть введены 25 объектов размещения общей ёмкостью 1000 мест", - подчеркнул губернатор.

А.Азизов