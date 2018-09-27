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Туризм 27.09.2018 15:38

Инвесторы из Азербайджана строят на Ставрополье 3 санатория за 8 млрд рублей

Азербайджанские инвесторы осуществляют строительство в Ставропольском крае трех санаториев, суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются 8 млрд рублей, заявил глава региона Владимир Владимиров.

"Приходят в краевую туристскую отрасль и азербайджанские инвестиции. В 2016 году в Ессентуках построен санаторий «Источник» на 400 мест стоимостью более 1,5 млрд рублей. Сегодня в работе еще три площадки – реализуются проекты по строительству и реконструкции санатория в Железноводске (на 400 мест) и двух в Кисловодске (на 500 и на 600 мест). Общая стоимость объектов превышает 8 млрд рублей. Их завершение позволит увеличить, в том числе, турпоток из Азербайджана", - сказал В.Васильев в Баку на "круглом столе" по вопросам развития туризма

По его словам, сегодня ставропольские курорты в год принимают более 30 тысяч гостей из Азербайджана.

Глава края представил потенциал и перспективы развития отрасли. Ежегодно турпоток на Ставрополье прирастает, примерно, на 8-9%. В этом году он ожидается на уровне около 1,5 млн человек. "В 2020 году прогнозируется выход на уровень 2 миллионов человек в год. Этому будет способствовать, в том числе, расширение номерного фонда в санаториях Кавказских Минеральных Вод и гостиницах, который увеличивается ежегодно, примерно, на 1 тысячу мест. В этом году должны быть введены 25 объектов размещения общей ёмкостью 1000 мест", - подчеркнул губернатор.

А.Азизов

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Тэги: СТАВРОПОЛЬЕ, ТУРИЗМ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]