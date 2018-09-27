В ЕАЭС создадут единое эпидемиологическое пространство

Единое эпидемиологическое пространство планируется создать на территории стран Евразийского экономического союза, заявила в четверг глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
"Такая задача поставлена руководителями всех пяти стран (членов ЕАЭС - ИФ). Необходимо создание единого эпидемиологического пространства для защиты общей территории от инфекционных вызовов", - сказала А.Попова на открытии I Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2018" в Минске.
По ее словам "речь идет о гармонизации подходов при предупреждении и выявлении инфекций", а также "о подготовке кадров и об укреплении лабораторной сети".
А.Попова констатировала наличие большого количества эпидемиологических рисков для пространства ЕАЭС в связи торговлей со многими странами, в том числе с Ираном, Китаем, Сингапуром, Израилем, Индией.
"В любую из пяти стран (ЕАЭС - ИФ) может быть ввезена продукция из стран эпидемического неблагополучия", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Как подчеркнула А.Попова, главной задачей единого эпидемиологического пространства должно стать формирование единых действий, единого понимания ситуации, ее процессов, а также умение реагировать на опасность.
"Должны быть выработаны общие способы и методы по совместному управлению рисками", - добавила она.
Баку получил от Минска новую партию РСЗО Полонез – Минобороны Азербайджана
Азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году - Алиев
Россия и Азербайджан должны сохранить позитивную динамику в двусторонних отношениях - Путин
Азербайджан и РФ могут увеличить взаимный товарооборот на 20-25% при решении ряда вопросов - Талыбов
SOCAR рассчитывает в 2019г на прокачку по БТД 2 млн тонн российской нефти с месторождения Корчагина
Роснефть с декабря 2018 года начнет поставки нефти на турецкий НПЗ SOCAR, корзина нефти может быть различной - SOCAR
Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии
ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге - СМИ
Инвесторы из Азербайджана строят на Ставрополье 3 санатория за 8 млрд рублей
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»