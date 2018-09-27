В ЕАЭС создадут единое эпидемиологическое пространство

Единое эпидемиологическое пространство планируется создать на территории стран Евразийского экономического союза, заявила в четверг глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

"Такая задача поставлена руководителями всех пяти стран (членов ЕАЭС - ИФ). Необходимо создание единого эпидемиологического пространства для защиты общей территории от инфекционных вызовов", - сказала А.Попова на открытии I Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2018" в Минске.

По ее словам "речь идет о гармонизации подходов при предупреждении и выявлении инфекций", а также "о подготовке кадров и об укреплении лабораторной сети".

А.Попова констатировала наличие большого количества эпидемиологических рисков для пространства ЕАЭС в связи торговлей со многими странами, в том числе с Ираном, Китаем, Сингапуром, Израилем, Индией.

"В любую из пяти стран (ЕАЭС - ИФ) может быть ввезена продукция из стран эпидемического неблагополучия", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Как подчеркнула А.Попова, главной задачей единого эпидемиологического пространства должно стать формирование единых действий, единого понимания ситуации, ее процессов, а также умение реагировать на опасность.

"Должны быть выработаны общие способы и методы по совместному управлению рисками", - добавила она.