Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

СНГ 27.09.2018 18:03

В ЕАЭС создадут единое эпидемиологическое пространство

Единое эпидемиологическое пространство планируется создать на территории стран Евразийского экономического союза, заявила в четверг глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

"Такая задача поставлена руководителями всех пяти стран (членов ЕАЭС - ИФ). Необходимо создание единого эпидемиологического пространства для защиты общей территории от инфекционных вызовов", - сказала А.Попова на открытии I Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2018" в Минске.

По ее словам "речь идет о гармонизации подходов при предупреждении и выявлении инфекций", а также "о подготовке кадров и об укреплении лабораторной сети".

А.Попова констатировала наличие большого количества эпидемиологических рисков для пространства ЕАЭС в связи торговлей со многими странами, в том числе с Ираном, Китаем, Сингапуром, Израилем, Индией.

"В любую из пяти стран (ЕАЭС - ИФ) может быть ввезена продукция из стран эпидемического неблагополучия", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Как подчеркнула А.Попова, главной задачей единого эпидемиологического пространства должно стать формирование единых действий, единого понимания ситуации, ее процессов, а также умение реагировать на опасность.

"Должны быть выработаны общие способы и методы по совместному управлению рисками", - добавила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ЕАЭС, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ


Похожие новости


Более 400 человек заболели лихорадкой Западного Нила в Европе с начала года, 27 человек умерли от болезни - Роспотребнадзор В России некачественной колбасы только 5%, но это все равно много - глава Роспотребнадзора Новый штамм птичьего гриппа появился в Китае - Роспотребнадзор Жертвами вируса Эбола стали более 7,5 тысяч человек, число зараженных превышает 19 тысяч Суд по заявлению Роспотребнадзора оштрафовал «Макдоналдс» в Москве на 100 тыс. рублей Грузия не подтверждает готовность принять вторую инспекцию Роспотребнадзора - Онищенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]