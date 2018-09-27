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Внешняя политика 27.09.2018 15:40

Россия и Азербайджан должны сохранить позитивную динамику в двусторонних отношениях - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву о важности сохранения импульса на позитивное развитие отношений и сохранение достигнутых ранее договоренностей.

"Безусловно, здорово, что есть возможность воспользоваться этой ситуацией и поговорить о двусторонних отношениях. Мы отмечали еще и в Сочи, что отношения развиваются позитивно в экономике, в других сферах. Теперь очень важно, чтобы тот импульс, который был придан нашему взаимодействию в ходе вашего визита в Россию, и те документы, которые мы с вами подписали, чтобы импульс не пропал и чтобы документы не пропали", - сказал В.Путин в ходе переговоров с И.Алиевым в Баку в четверг.

Он отметил, что об этом и намеревается поговорить в ходе двусторонней встречи.

Кроме того, российский лидер, который ранее в четверг посетил ЧМ по дзюдо в Баку, отметил его достойную, на высоком международном уровне организацию. "Это - большой вклад в развитие мирового спорта", - сказал президент РФ.

Он также назвал важным участие двух лидеров в межрегиональном форуме Россия-Азербайджан.

Со своей стороны И.Алиев на встрече отметил, что форум собрал рекордное количество участников, а Россия является важным и ценным партнером для Азербайджана. "Думаю, в предстоящие годы сотрудничество мы будем только наращивать", - сказал он.

По словам И.Алиева, интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне, между Азербайджаном и Россией свидетельствуют о партнерстве и дружественном отношении Москвы и Баку.

"С Владимиром Владимировичем мы встречаемся регулярно, не так давно в начале сентября я совершил официальный визит в Российскую Федерацию, мы провели очень плодотворные переговоры, очень обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня", - сказал И.Алиев.

Он заметил, что приезд В.Путина в Азербайджан меньше чем через месяц после предыдущих переговоров - "яркое свидетельство того уровня отношений, который между нами существует".

Президент Азербайджана напомнил, что в ходе его визита было подписано 16 документов, которые будут предопределять на многие годы вперед поступательное развитие двусторонних отношений.

"Президент Российской Федерации В.Путин за последние пять лет четвертый раз посещает Азербайджан, я также регулярно совершаю визиты в Россию. Это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных добрососедских отношений между нашими странами", - сказал И.Алиев.

Положительную динамику, по его словам, демонстрирует торгово-экономическое сотрудничество. "И в прошлом году, и в этом году товарооборот растет. Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров не нефтяной сфере", - сказал глава республики.

Прочные связи у России и Азербайджана в энергетической и нефтегазовой сфере, добавил И.Алиев.

"В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работать в параллельном режиме. Мы обсуждали в рамках моего сентябрьского визита вопросы, связанные со строительством второй очереди высоковольтной линии электропередач, которая позволила бы еще больше наладить энергообмен, а также расширить сотрудничество с третьими странами в этой сфере", - сказал президент Азербайджана.

Он также рассчитывают, что коридор "север-юг станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии и будет способствовать сближению двух стран".

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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