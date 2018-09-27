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Регион 27.09.2018 15:47

Тегеран предостерегает Израиль от авиаударов по сирийской армии и ее союзникам

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригрозил Израилю ответными шагами, если он продолжит осуществлять атаки в Сирии против сирийских правительственных сил и их союзников, сообщает агентство "Тасним".

"Сионистский режим пытается закрепить кризис в Сирии, и он принимает шаги, напрямую поддерживая террористические группировки, для нанесения ударов по сирийской армии и силам, ведущим борьбу против терроризма", - сказал А.Шамхани на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Тегеране.

Он предостерег Израиль от новых авиаударов, отметив, что в противном случае он "столкнется с ответными действиями".

Во время встречи А.Шамхани также затронул тему американских санкций против Ирана, России и Китая. По его словам, для противодействия подобным действиям США необходимо экономическое сотрудничество между этим тремя странами.

"Тасним" отмечает, что со своей стороны Н.Патрушев указал на необходимость более тесного регионального сотрудничества в борьбе против терроризма. Он добавил, что если не начать со всей серьезностью реагировать на опасные действия США, то вскоре в Афганистане может произойти такой же кризис, как в Сирии и Ираке.

По данным агентства, секретарь Совета безопасности РФ приветствовал действия России, Ирана и Турции, направленные на обеспечение мира в Сирии. По его словам, Вашингтон пытается сделать все, чтобы не допустить того, чтобы в регионе установилась безопасность, и использует терроризм в качестве инструмента для достижения своих целей.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]