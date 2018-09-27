Тегеран предостерегает Израиль от авиаударов по сирийской армии и ее союзникам

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригрозил Израилю ответными шагами, если он продолжит осуществлять атаки в Сирии против сирийских правительственных сил и их союзников, сообщает агентство "Тасним".
"Сионистский режим пытается закрепить кризис в Сирии, и он принимает шаги, напрямую поддерживая террористические группировки, для нанесения ударов по сирийской армии и силам, ведущим борьбу против терроризма", - сказал А.Шамхани на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Тегеране.
Он предостерег Израиль от новых авиаударов, отметив, что в противном случае он "столкнется с ответными действиями".
Во время встречи А.Шамхани также затронул тему американских санкций против Ирана, России и Китая. По его словам, для противодействия подобным действиям США необходимо экономическое сотрудничество между этим тремя странами.
"Тасним" отмечает, что со своей стороны Н.Патрушев указал на необходимость более тесного регионального сотрудничества в борьбе против терроризма. Он добавил, что если не начать со всей серьезностью реагировать на опасные действия США, то вскоре в Афганистане может произойти такой же кризис, как в Сирии и Ираке.
По данным агентства, секретарь Совета безопасности РФ приветствовал действия России, Ирана и Турции, направленные на обеспечение мира в Сирии. По его словам, Вашингтон пытается сделать все, чтобы не допустить того, чтобы в регионе установилась безопасность, и использует терроризм в качестве инструмента для достижения своих целей.
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