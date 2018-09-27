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Транспорт и связь 27.09.2018 16:24

Соединение ж/д Азербайджана и Ирана позволит Ставрополью расширить географию экспорта – глава края

Ставропольский край заинтересован в завершении строительства железной дороги Астара-Рашт, являющегося частью транспортного коридора "Север-Юг", для выхода на новые рынки экспорта, заявил глава края Владимир Васильев.

"Ставропольский край заинтересован в завершении строительства железной дороги Рашт-Астара. Это даст возможность выйти на новые направления в экспорте продукции, в частности зерна. На сегодня фермеры Ставрополья экспортируют 1 млн тонн зерна", - сказал В.Васильев в четверг в Баку на 9-ом Азербайджано-Российском межрегиональном форуме.

По его словам, товарооборот края с Азербайджаном составляет $158 млн, из которых $94 млн приходится на экспорт. Он отметил, что из края в Азербайджан, в основном, поставляется зерно, удобрения и др. продукция.

В.Васильев добавил, что курорты Ставрополья за последний год посетили 30 тыс. человек из Азербайджана.

МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СТАВРОПОЛЬЕ, ЗЕРНО, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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