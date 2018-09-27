Сотрудник французского телеканала задержан на западе Казахстана за нарушение аккредитации - правозащитники

В Актау, административной центре Мангистауской области на западе Казахстана, в четверг задержан режиссер французского телеканала Винсент Прадо, прибывший в регион с нарушением аккредитации, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

По информации правозащитников, французский журналист вместе с переводчицей "был задержан сотрудниками миграционной полиции сегодня утром во время съемки интервью с участницей жанаозенских событий".

В настоящее время в специализированном административном суде Актау идет суд над В.Прадо по обвинению в нарушении правил аккредитации.

По словам переводчицы, которые приводятся в сообщении, перед поездкой в Казахстан В.Прадо подал в казахстанский МИД заявление, в котором о местах съемки написал "Казахстан, в том числе Алматы и Астана". Теперь ему вменяют в вину то, что имея разрешение только на пребывание и съемку в столицах, он поехал в Мангистау.

16-17 декабря 2011 года в Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и свыше 100 получили ранения. Беспорядкам предшествовала семимесячная забастовка нефтяников, недовольных уровнем зарплат и социально-экономическими условиями жизни.