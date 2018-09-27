Израиль готов к открытию КПП на Голанских высотах, ждет решения Сирии - Либерман

Израиль завершил подготовку для открытия контрольно-пропускного пункта "Кунейтра" на границе с Сирией, расположенного в восточной части Голанских высот, сообщает в четверг газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

"Все готово. И теперь все на другой стороне (должно решаться - ИФ)", - сказал А.Либерман, находясь возле КПП.

Израильские должностные лица предполагают, что КПП может открыться в ближайшие недели, отмечает газета.

По словам А.Либермана, решение открыть пункт не меняет отношений Израиля с Сирией или ее властями, а президента Сирии Башара Асада израильский министр назвал "военным преступником".

В ходе пресс-конференции А.Либерман отказался комментировать ситуацию вокруг сбитого над средиземным морем российского военного самолета Ил-20.

"Мы не заинтересованы в разговоре с Россией через СМИ", - сказал израильский министр.

Одновременно А.Либерман подчеркнул важность продолжения сотрудничества Израиля и России, а также выразил соболезнования семьям 15-ти погибших в результате крушения Ил-20 российских военных.

КПП "Кунейтра" был закрыт в августе 2014 года после ряда нападений со стороны сирийских повстанцев.

До закрытия переходов в основном пользовалось друзское население обеих стран. Если пункт вновь будет открыт, его будут использовать военнослужащие Зоны Сил Организации Объединённых Наций по наблюдению за разъединением (СООННР), отмечает газета.