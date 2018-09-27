Всемирный саммит CANSO-2020 пройдет в Баку в июне

Делегация высшего руководства международной Организации провайдеров аэронавигационного обеспечения в гражданской авиации (CANSO - Civil Air Navigation Services Organization) во главе с генеральным директором Джефом Пулом (Jeff Poole) прибыла в четверг в Баку, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"Делегация посетила объекты гражданской авиации Азербайджана, включая Управление воздушного движения «Азераэронавигация», новый Центр эффективности воздушного пространства (ASEC) и аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев", - отмечается в сообщении общества.

На встрече с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым обсуждались вопросы проведения в 2020 году в Баку Всемирного саммита по аэронавигации. Кроме того, стороны также обсудили перспективы сотрудничества Управления воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) и CANSO, среди которых – вопросы вступления AZANS в исполнительный комитет CANSO Europe, а также участие азербайджанских специалистов в рабочих группах организации.

На встрече также были обсуждены вопросы создания к Саммиту 2020 года совместного тренинг-центра CANSO и открытия Центра управления воздушным движением с использованием искусственного интеллекта. На саммите в Баку будет принята стратегия развития, которая на сегодняшний день разработана только до 2020 года.

Дж.Пул отметил, что авиакомпании все больше предпочитают пролетать над территорией Азербайджана, который обеспечивает высокий уровень безопасности полетов благодаря современнейшей системе аэронавигационного оснащения. Прогнозируется, что пролеты над Азербайджаном будут увеличиваться в последующие годы.

По итогам встречи Джа.Аскеров и Дж.Пул подписали чоглашение о проведении аэронавигационного саммита CANSO в Баку с 8 по 12 июня 2020 года.

Ежегодный саммит Global ATM Summit является одним из самых престижных мероприятий в области гражданской авиации. В саммите принимает участие свыше 250 участников из более 100 стран мира. Это мероприятие по масштабу часто сравнивается с олимпиадой в области авиации.

Такого рода масштабный и значимый саммит в истории гражданской авиации Азербайджана впервые будет проводиться в Баку. Решение CANSO доверить проведение международного саммита большой значимости в Баку является наглядным показателем постоянного внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемые им гражданской авиации и достигнутых успехов в этой сфере.

А.Азизов