Мать сестер Хачатурян навестила их в следственном изоляторе

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, встретились в следственном изоляторе с матерью, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
"Недавно мать девочек получила разрешение от следователя на свидание с дочерями. Она встретилась с каждой из девочек отдельно, они поговорили, мама передала им вещи и продукты питания", - сказал И.Мельников.
По его словам, встречи длились примерно по полчаса. Представитель ОНК отметил, что девушки тяжело переживают разлуку с матерью.
"Они рассказывали, что когда отец выгнал мать из дома под угрозой расправы, он запрещал дочкам общение с нею. Они очень редко виделись украдкой или созванивались, так как отец контролировал их телефоны", - рассказал И.Мельников.
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об изменении на более мягкую меру пресечения сестрам Хачатурян. Следственный комитет просит отпустить девушек под новую меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года.
По мнению И.Мельникова, это логичное действие следователя, так как девушки не представляют опасности для общества и не могут влиять на следствие своими действиями. "Я беседовал с ними, они точно не собираются нарушать закон, и абсолютно правильно, что они будут находиться не в СИЗО, а будут дома и смогут, например, полноценно продолжить обучение", - сказал представитель ОНК.
Мера пресечения в виде запрета на определенные действия была введена в Уголовно-процессуальный кодекс в апреле 2018 года. Она аналогична домашнему аресту, так как включает ряд похожих ограничений и запретов, возложенных на обвиняемого по усмотрению суда, но является все равно более мягкой мерой пресечения.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.
В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий.
Девушки рассказали членам ОНК Москвы, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Кроме того, по словам сестер, отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь.
Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерями в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера. В то же время по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.
По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая из сестер была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.
Баку получил от Минска новую партию РСЗО Полонез – Минобороны Азербайджана
Азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году - Алиев
Россия и Азербайджан должны сохранить позитивную динамику в двусторонних отношениях - Путин
Азербайджан и РФ могут увеличить взаимный товарооборот на 20-25% при решении ряда вопросов - Талыбов
SOCAR рассчитывает в 2019г на прокачку по БТД 2 млн тонн российской нефти с месторождения Корчагина
Роснефть с декабря 2018 года начнет поставки нефти на турецкий НПЗ SOCAR, корзина нефти может быть различной - SOCAR
Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии
ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге - СМИ
Инвесторы из Азербайджана строят на Ставрополье 3 санатория за 8 млрд рублей
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»