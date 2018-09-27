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Дальнее зарубежье 27.09.2018 17:16

Главы МИД "пятерки" постоянных членов СБ ООН перед заседанием по КНДР проводят рабочий завтрак за закрытыми дверями

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств "пятерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) постоянных членов СБ ООН с участием генсека Организации Антониу Гутерриша.

Председательствовал на встрече госсекретарь США Майк Помпео. Встреча прошла утром, перед заседанием Совета Безопасности ООН по корейскому урегулированию, председательствовать на которой также будет М.Помпео.

Предстоящая встреча по Корейскому полуострову интересовала и собравшихся на освещение завтрака в нью-йоркский отель "Лотте Плаза" журналистов. Одна из них попыталась задать вопрос М.Помпео о том, какое послание Пхеньяну он намерен озвучить на предстоящем заседании Совбеза, однако госсекретарь не стал отвечать на этот вопрос.

Остальные министры также воздержались от каких-либо открывающих встречу заявлений. После короткой протокольной съемки рабочий завтрак продолжился за закрытыми дверями.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ЗАВТРАК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]