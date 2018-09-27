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Спорт 27.09.2018 17:12

ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге - СМИ

Санкт-Петербург примет матчи Чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает портал "Чемпионат".

Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) на Мальте в четверг.

Официально об этом объявят в мае 2019 года.

Отмечается, что в 2024 году чемпионат мира пройдет в Чехии, в 2025г. - в Швеции.

В последний раз Россия принимала чемпионат мира по хоккею в 2016 году, матчи турнира проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году ЧМ проходил в датских Копенгагене и Хернинге, в 2019 пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия), в 2020 - в Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021 - Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022 - в Хельсинки и Тампере (Финляндия).

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Тэги: МИР, ХОККЕЙ, ЧЕМПИОНАТ, ВЫБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]