ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге - СМИ

Санкт-Петербург примет матчи Чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает портал "Чемпионат".
Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) на Мальте в четверг.
Официально об этом объявят в мае 2019 года.
Отмечается, что в 2024 году чемпионат мира пройдет в Чехии, в 2025г. - в Швеции.
В последний раз Россия принимала чемпионат мира по хоккею в 2016 году, матчи турнира проходили в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году ЧМ проходил в датских Копенгагене и Хернинге, в 2019 пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия), в 2020 - в Цюрихе и Лозанне (Швейцария), в 2021 - Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия), в 2022 - в Хельсинки и Тампере (Финляндия).
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