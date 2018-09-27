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Спорт 27.09.2018 17:28

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии

Германия выбрана хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года, об этом было объявлено в четверг в Ньоне по окончании заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Германии, на проведение Евро-2024 претендовала Турция.

Германия во второй раз становится хозяйкой континентального первенства, ранее она проводила матчи Евро в 1988 году.

В последний раз чемпионат Европы проходил во Франции в 2016 году. В 2020 году турнир впервые пройдет на территории сразу 12 стран, среди них - Россия (Санкт-Петербург).

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ПРОВЕДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]