Азербайджан в 2019г экспорт нефти по нефтепроводу Баку–Новороссийск планирует на уровне 1,5 млн тонн – SOCAR

Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку–Новороссийск в 2019 году составит 1,5 млн тонн, сообщил глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.

"В 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,5 млн тонн нефти. Соответствующая договоренность уже достигнута", - сказал А.Ахмедзаде журналистам в четверг.

Вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов заявлял ранее, что Азербайджан 2018-2019гг планирует транспортировать через РФ (по нефтепроводу Баку-Новороссийск – ИФ-Аз) по 1,3 млн тонн нефти.

Ранее со ссылкой на А.Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.

В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Б.Рустамбеков