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ТЭК 27.09.2018 17:32

Азербайджан в 2019г экспорт нефти по нефтепроводу Баку–Новороссийск планирует на уровне 1,5 млн тонн – SOCAR

Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку–Новороссийск в 2019 году составит 1,5 млн тонн, сообщил глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.

"В 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,5 млн тонн нефти. Соответствующая договоренность уже достигнута", - сказал А.Ахмедзаде журналистам в четверг.

Вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов заявлял ранее, что Азербайджан 2018-2019гг планирует транспортировать через РФ (по нефтепроводу Баку-Новороссийск – ИФ-Аз) по 1,3 млн тонн нефти.

Ранее со ссылкой на А.Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.

В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НОВОРОССИЙСК, НЕФТЬ, ПРОКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]