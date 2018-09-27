Азербайджан в 2019г экспорт нефти по нефтепроводу Баку–Новороссийск планирует на уровне 1,5 млн тонн – SOCAR

Экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку–Новороссийск в 2019 году составит 1,5 млн тонн, сообщил глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде.
"В 2019 году Азербайджан прокачает по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,5 млн тонн нефти. Соответствующая договоренность уже достигнута", - сказал А.Ахмедзаде журналистам в четверг.
Вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Андронов заявлял ранее, что Азербайджан 2018-2019гг планирует транспортировать через РФ (по нефтепроводу Баку-Новороссийск – ИФ-Аз) по 1,3 млн тонн нефти.
Ранее со ссылкой на А.Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку- Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.
В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Б.Рустамбеков
Баку получил от Минска новую партию РСЗО Полонез – Минобороны Азербайджана
Азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году - Алиев
Россия и Азербайджан должны сохранить позитивную динамику в двусторонних отношениях - Путин
Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в Германии
ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге - СМИ
Инвесторы из Азербайджана строят на Ставрополье 3 санатория за 8 млрд рублей
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
В Вильнюсе задумались о квотировании литовской музыки на радио
Латвия планирует обнародовать документы КГБ в этом году
В Еврокомиссии не видят причин драматизировать переговоры по Brexit и готовятся к любому их результату - официальный представитель
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»