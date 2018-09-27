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Дальнее зарубежье 27.09.2018 17:47

Главы МИД стран - постоянных членов СБ ООН обсудили вопросы нераспространения и Сирию

Главы МИД стран - постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в Нью-Йорке вопросы нераспространения, ситуацию в Сирии и другие региональные кризисы, обстановку на Балканах, сообщает постпредство РФ при ООН.

"Стороны обсуждали вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и на Балканах", - говорится в сообщении в официальном "Твиттере" российской миссии.

Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов СБ ООН с участием генсека Организации Антониу Гутерриша.

Председательствовал на встрече госсекретарь США Майк Помпео. Встреча прошла утром, перед заседанием Совета Безопасности ООН по корейскому урегулированию, председательствовать на которой также будет М.Помпео.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]