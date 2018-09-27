Главы МИД стран - постоянных членов СБ ООН обсудили вопросы нераспространения и Сирию

Главы МИД стран - постоянных членов СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в Нью-Йорке вопросы нераспространения, ситуацию в Сирии и другие региональные кризисы, обстановку на Балканах, сообщает постпредство РФ при ООН.
"Стороны обсуждали вопросы нераспространения и контроля над вооружениями, ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии и на Балканах", - говорится в сообщении в официальном "Твиттере" российской миссии.
Как сообщалось, глава МИД России Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств стран - постоянных членов СБ ООН с участием генсека Организации Антониу Гутерриша.
Председательствовал на встрече госсекретарь США Майк Помпео. Встреча прошла утром, перед заседанием Совета Безопасности ООН по корейскому урегулированию, председательствовать на которой также будет М.Помпео.
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