Переговоры с Лавровым были откровенными, но непростыми, считает глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем, - это откровенный обмен мнениями", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Скай-Ньюз", комментируя встречу с главой российского МИД.

При этом он отметил, что переговоры были "довольно непростыми".

"Неприемлема ситуация, при которой Россия приказывает офицерам ГРУ применить химическое оружие на британской земле", - подчеркнул Дж.Хант.