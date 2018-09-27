Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9976 RUR   0.0258 GBR   2.2364 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 15° 22° 29 Сен 17° 25° 30 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 27.09.2018 18:26

Переговоры с Лавровым были откровенными, но непростыми, считает глава МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем, - это откровенный обмен мнениями", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Скай-Ньюз", комментируя встречу с главой российского МИД.

При этом он отметил, что переговоры были "довольно непростыми".

"Неприемлема ситуация, при которой Россия приказывает офицерам ГРУ применить химическое оружие на британской земле", - подчеркнул Дж.Хант.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Великобритания наращивает борьбу с поступающими в страну из России "грязными" деньгами - FT ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей" "Северный поток-2" привлекает все больше внимания, необходимо обсуждать этот проект - Мэй Британский премьер высказывается за усиление санкций против России Британский премьер предложит G7 создать "силы быстрого реагирования" на политику России - СМИ Аукцион Christies в Лондоне выручил 4,5 млн фунтов на работах ряда русских художников первой половины XX века

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]