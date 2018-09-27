Баку получил от Минска новую партию РСЗО Полонез – Минобороны Азербайджана

Азербайджан получил от Беларуси новую партию оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Согласно азербайджано-белорусскому межправительственному соглашению, очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан", - отмечает Минобороны.
301-милимметровые РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.
Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Белоруссии сообщала, что Баку в 2018 году начнет покупку "Полонезов" у Минска. Первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).
Ф.Исазаде
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