Суд в Казахстане оштрафовал французского журналиста и запретил делать съемки в Мангистауской области

Специализированный административный суд Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) вынес постановление в отношении французского журналиста Винсента Прадо, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".
"Он оштрафован на 60 тыс. тенге, ему также запрещено заниматься видеосъемкой в Мангистауской области", - говорится в распространенной в пятницу информации правозащитников.
Текущий курс тенге - 359,76/$1.
Как сообщалось, режиссер французского телеканала В.Прадо был задержан в минувший четверг в Актау сотрудниками миграционной полиции во время съемки интервью с участницей жанаозенских событий. Журналиста обвинили в нарушение правил аккредитации, так как, имея разрешение только на пребывание и съемку в Астане и Алматы, он поехал в Мангистаускую область.
16-17 декабря 2011 года в Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и свыше 100 получили ранения. Беспорядкам предшествовала семимесячная забастовка нефтяников, недовольных уровнем зарплат и социально-экономическими условиями жизни.
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