Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9799 RUR   0.0259 GBR   2.2243 TRY   0.2847

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.57 Brent   81.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 22° Завтра 17° 24° 30 Сен 18° 26° 1 Окт 17° 26°

СНГ 28.09.2018 09:30

Суд в Казахстане оштрафовал французского журналиста и запретил делать съемки в Мангистауской области

Специализированный административный суд Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) вынес постановление в отношении французского журналиста Винсента Прадо, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

"Он оштрафован на 60 тыс. тенге, ему также запрещено заниматься видеосъемкой в Мангистауской области", - говорится в распространенной в пятницу информации правозащитников.

Текущий курс тенге - 359,76/$1.

Как сообщалось, режиссер французского телеканала В.Прадо был задержан в минувший четверг в Актау сотрудниками миграционной полиции во время съемки интервью с участницей жанаозенских событий. Журналиста обвинили в нарушение правил аккредитации, так как, имея разрешение только на пребывание и съемку в Астане и Алматы, он поехал в Мангистаускую область.

16-17 декабря 2011 года в Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и свыше 100 получили ранения. Беспорядкам предшествовала семимесячная забастовка нефтяников, недовольных уровнем зарплат и социально-экономическими условиями жизни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ФРАНЦИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПРИГОВОР


Похожие новости


Президента Франции ждут с визитом в Казахстане Президент Франции принял приглашение посетить с визитом Казахстан, сообщают в Астане Назарбаев выразил соболезнования президенту Франции в связи с терактом в Париже Президент Казахстана предлагает французским компаниям принять участие во второй индустриальной пятилетке Территориальная целостность Украины должна быть сохранена, но при наделении востока определенной автономности - Олланд Президент Франции: мы с Путиным, Порошенко и Меркель должны начать процесс снижения напряженности в отношениях

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]