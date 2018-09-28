Суд в Казахстане оштрафовал французского журналиста и запретил делать съемки в Мангистауской области

Специализированный административный суд Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) вынес постановление в отношении французского журналиста Винсента Прадо, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

"Он оштрафован на 60 тыс. тенге, ему также запрещено заниматься видеосъемкой в Мангистауской области", - говорится в распространенной в пятницу информации правозащитников.

Текущий курс тенге - 359,76/$1.

Как сообщалось, режиссер французского телеканала В.Прадо был задержан в минувший четверг в Актау сотрудниками миграционной полиции во время съемки интервью с участницей жанаозенских событий. Журналиста обвинили в нарушение правил аккредитации, так как, имея разрешение только на пребывание и съемку в Астане и Алматы, он поехал в Мангистаускую область.

16-17 декабря 2011 года в Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и свыше 100 получили ранения. Беспорядкам предшествовала семимесячная забастовка нефтяников, недовольных уровнем зарплат и социально-экономическими условиями жизни.