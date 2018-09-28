Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей - газета

Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщила газета Daily Telegraph.

"Агент ГРУ, как представляется, посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество", - пишет издание.

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

Как сообщалось, в начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.