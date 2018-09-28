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Дальнее зарубежье 28.09.2018 09:44

Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей - газета

Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сообщила газета Daily Telegraph.

"Агент ГРУ, как представляется, посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество", - пишет издание.

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

Как сообщалось, в начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]