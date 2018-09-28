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СНГ 28.09.2018 10:01

Порошенко заявил, что Украина является де-факто восточным флангом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" в рамках своего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки отметил чрезвычайную важность передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island", сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Петр Порошенко.

В свою очередь, помощник госсекретаря по вопросам обороны, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов по твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, США, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]